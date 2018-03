Metropoli tulistamise ohver meenutab: istusin restoranis laua taga, kui järsku sain hoobi kuklasse! Järgnes madin ning keegi avas tule

2017. aasta veebruarikuu teisel päeval toimus Tallinna südalinnas hotelli Metropol restoranis tulistamine. Täna, aasta ja mõned nädalad hiljem, astusid avaliku korra rikkumises süüdistatavad Paata Sakhokia, Aleksei Mihhejev ja Vladimir Trahhov kohtu ette.

Sakhokiat süüdistatakse avaliku korra raskes rikkumises ja tulirelva ebaseaduslikus käsitsemises. Tema kaaslasi Mihhejevit ja Trahhovit süüdistatakse aga tema tegevusele kaasa aitamises. Prokuröri sõnul kasutasid viimased vaimset ja füüsilist kaasabi, et võimendada ninamehe Sakhokia autoriteeti ning kaitsta teda ohvri võimalike enesekaitse katsete eest.

Kohtuniku küsimusele, kas Sakhokia saab süüdistuse sisust aru, vastas mees jaatavalt. „Kas tunnistate end süüdi?”„Osaliselt,” möönis Sakhokia. Samal ajal Mihhejev ja Trahhov endil süüd aga ei näinud.

Mihhejevi kaitsja sõnul oli mees tulistamise ajal tualetis. „Ta ei näinud juhtunut pealt ning Mihhejevil ei ole midagi lisada,” lausus süüaluse kaitseadvokaat. Trahhovi kaitsja viitas vähestele tõenditele.

2. veebruar 2017

„Häirekeskus kuuleb, mis on juhtunud?” kostus täna Harju maakohtu Liivalaia kohtumaja saalis arvutikõlaritest.

„Aadressil Roseni 13 on toimunud tulistamine,” ütleb hüsteeriline naishääl telefoni.

„Mitu lasku käis?” küsis dispetšer.

„Üks lask,” ütles naine.

„Kas tulistaja oli üksinda või kellegagi koos?” küsiti vastu.

„Ühe mehe käes oli relv, teised kaks kõndisid tema kannul,” kirjeldas naine nähtut.

Lisaks süüdistatavatele oli sündmuste keskmes veel üks mees: 1971. aastal sündinud Igor, keda Sakhokia vasakusse jalga tulistas. Kohtupingis tunnistusi andes meenutas Igor, et sõi mullu 2. veebruari pärastlõunal Metropoli hotelli restoranis lõunat. Igor selgitas, et käis seal sageli, tihti ka koos Mihhejevi, Trahhovi ja Sakhokiaga. „Tunnen Mihhejevit ja Sakhokiat umbes 3-4 aastat, Trahhovit juba ammusest ajast,” selgitas Igor.

Seda, kuidas lõunasöök kulmineerus rüseluseks, Igor täpselt ei mäleta. Ta istus restoranis laua taga, kui sai järsku hoobi kuklasse, misjärel asus end kaitsma ja osapoolte vahel läks madinaks. Ründajat Igor aga ei näinud. Ka seda, kes tema vastu lõpuks tule avas, mees öelda ei osanud.

„Mis te arvate, miks teid tulistati?” küsis prokurör. „Ma ei taha midagi mõelda. Mul on ebameeldivad mälestused sellest päevast. Mis oli, see oli,” jäi Igor napisõnaliseks. Oma vigastust hindas kannatanu pigem leebeks, öeldes, et pihta said ainult pehmed koed ja haav paranes kiiresti.

Prokuröri sõnul oli tegemist meeste omavaheliste pingetega, mis kulmineerusid avaliku korra rikkumisega. Ükski osapooltest juhtunut kommenteerida ei soovi ja üksikasjadesse ei lasku.

Igor tunnistas, et nägi nii Mihhejevit kui ka Trahhovit Metropoli restoranis, kuid nemad teda ei rünnanud. Sakhokia ohvri sõnul tol päeval Metropolis ei viibinud. „Kas kumbki neist tulistas teid?” küsis prokurör. Igor vastas eitavalt. „Nägin neid tulistamise hetkel, nemad ei saanud mind tulistada.”

Seda, kus Mihhejev ja Trahhov pärast tulistamist olid või mida tegid, Igor öelda ei osanud. „Mul oli jalas tugev valu. Mingi aja pärast märkasin, et kedagi pole enam hotelli fuajees,” kirjeldas ta.

Tõendid räägivad teist juttu

Järgmisena palus prokurör pilgud suunata ekraanile, kus avanesid turvakaamera salvestised. „Videolt on selgelt näha, kuidas Trahhov siseneb hotelli ja suundub otse restorani poole,” alustas prokurör. Samal ajal teise kaamera salvestiselt paistab, et Mihhejev läheb tualetti.

Videosalvestiste vaatamine pani kohtupingis istunud Paata Sakhokia peast kinni haarama.

Mingil hetkel jooksis Mihhejev tualetist välja ja võttis suuna söögisaali poole.

Salvestiselt oli näha all paremas nurgas peanuppe, kes aktiivsemalt ja vähemaktiivsemalt liikusid. Samal ajal kirjeldas prokurör juhtunut: „Toimub rüselus. Nüüd haarab Sakhokia relva. Laseb.” Ent videolt seda ei paista. See aga tõstatas kaitsjates küsimuse: kuidas küll saab säärane salvestis olla tõendusmaterjaliks? „Sealt ei ole midagi näha, prokuröri kirjeldusteta ei saaks ma midagi aru,” sõnas üks kaitsjatest.

Seejärel lahkusid Mihhejev, Sakhokia ja Trahhov koos Metropolist. Politsei tuvastas kahtlusaluste isikud ja kaks neist peeti ka lähipäevil kinni, ent Sakhokia jäi tabamatuks. Tema elukoha läbiotsimisel leiti kabuur ja kuulivest, kuid meest ennast ei olnud. Sakhokia tabati hoopis pool aastat hiljem, 13. juulil Hispaaniast. Kuu aega hiljem toodi mees Eestisse ning viibib tänini vahi all.