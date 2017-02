Metropoli hotelli tulistamise vähem teada fakt: üks kolmest tagaotsitavast tabati päev pärast arveteklaarimist

Tallinna kesklinnas Metropoli hotellis 2. veebruaril toimunud tulistamise järel põgenes sündmuskohalt kolm meest. Neist kaks on tabatud: üks tabati järgmisel päeval pärast tulistamist ning teine neli päeva pärast intsidenti, 6. veebruaril. Kolmas mees - tulistaja - on endiselt jooksus.

Juba sündmuse toimumise päeval avalikustas politsei oletuse, et kahtlusalused ning kannatanu võisid üksteist tunda ning et tegu võis olla kahe seltskonna arveteklaarimisega. Politseile oli võimalik kahtlustatavate ring teada. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre ütles päev pärast tulistamist, et politsei töötas terve öö läbi ja viis läbi erinevaid menetlustoiminguid ning läbiotsimisi. "Arvatavad kurjategijad peidavad end lihtsalt politsei eest," nentis Tambre.

Samal päeval jagati pilti kahest tagaotsitavast mehest, üks neist oli tulistaja. Huvitaval kombel - kas ununes, jäi infomüra varju või mõnel muul põhjusel - jättis politseil avalikkusega jagamata asjaolu, et üks kolmest sündmuskohalt põgenenud meestest tabati juba päeva pärast tulistamist.

PPA Põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuik täpsustas, et tulistamise järgselt ja esialgsele infole tuginedes asus politsei otsima kolme meest, kellest üks tabati ja kuulati üle juba järgmisel päeval. Teise kahe mehe leidmiseks pöördus politsei meedia poole, kuid ei öelnud selgesõnaliselt välja, et mis sai kolmandast mehest.

Loe veel

"Politseinikud asusid pärast Metropoli hotellist toimunud tulistamist otsima kolme meest, kellest tabamata on vaid arvatav laskja. Üks meestest tabati järgmisel päeval, 3. veebruaril ning teine kolm päeva hiljem, 6. veebruaril. Mõlemad mehed kuulati üle ning ühele neist määrati elukohast lahkumise keeld. 45-aastane kannatanu kuulati üle samal päeval pärast haiglast lahkumist," kinnitas Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre Delfile.

Tambre sõnul on uurijad üle kuulanud kõik juhtunusse puutuvad pooled ning neid inimese on kümmekond. Kuriteos kahtlustatava mehe isik on politseile teada, kuid paraku pole teda veel tabatud. "Kriminaalmenetluse huvides pole mehe varasemast taustast võimalik rääkida," lisas Tambre. Eesti Päevalehe allikate sõnul oli tulistaja Eestis elav grusiin, vanglast vabanenud Gruusia seadusliku varga siinne käsilane.

Juhtunu osas on alustatud kriminaalmenetlust, mida viib läbi Põhja prefektuuri kriminaalbüroo ja juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.

Mis juhtus?

2. veebruaril kella 14 ajal sai häirekeskus teate tulistamisest Tallinna kesklinnas Metropoli hotellis. Püstolitaolisest esemest tulistati 45-aastast meest jalga. Mees viidi haiglasse, tema seisund ei olnud eluohtlik.

Politsei jõudis sündmuspaika viis minutit pärast lasku, laskja ja temaga koos olnud kaks meest olid selleks ajaks sündmuskohalt lahkunud. Väidetavalt rahulikult.

Politsei alustas kohe tulistaja ja temaga kaasas olnud meeste otsinguid, piirkondade kontrollimiseks kaasati suured jõud. Oli teada, et mehed lahkusid Roseni tänavalt Narva maantee suunas. Põgenemisteid Narva maanteele oli vähemalt neli.