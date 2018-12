Metallivarguse ajal kahte turvameest tulistanud 75-aastane mõisteti 15 aastaks vangi

Haavatud turvatöötajad lõdevastasid oma haaret eaka mehe ümber, mis võimaldas eakal mehel põgeneda. Põgenedes jättis Jakimenko sündmuskohale oma verise jope ning koti. Kaks lasku kõhtu saanud turvamees kutsus endale ja paarimehele ise kiirabi.

7. juulil ehk nädalapäevad hiljem tabati ta Lätist - mees oli võtnud suuna Ukrainasse, et jäädavalt sinna ümber asuda.

Pärast Jakimenko tabamist ning vahistamist viidi tema kahel aadressil läbi läbiotsimised, mille käigus leiti Pallasti ja Vasara tänaval asuvatest korteritest üle 8500 laskedetaili - padrunid, tulirelvad ja muud komponendid. Muuhulgas leiti üks signaalrakett, granaat, 40 grammi püssirohtu ning neli revolvrit, millest ühelegi Jakimenkol luba ei olnud.

Uurimise käigus on selgunud, et Jakimenko sai erinevad relvaosad endale siis, kui ta oma Keskvanglas asunud relvuri töökohalt koondati. Väidetavalt kanti relvaloa intenventaar maha, kui Jakimenko uuris, mida selle kõigega teha. Kuna toona ei pidanud ta sobivaks relvi prügimäele viia, võttis ta need koju kaasa. Ka toona polnud mehel relvaluba ning ta on uurimise käigus väljendanud, et talle pole relvaseadus korda läinud, mistõttu ta ei teadnud, et tegutseb ebaseaduslikult relvaladu oma korterisse kolides. Padruneid kogus mees päevade kaupa - treeningute läbiviimiseks lasketiirus väljastati talle päevas 100 padrunit.

Seejuures makarovi tüüpi relva, millega tulistati turvatöötajaid, soetas pensionär endale hiljem. Ütluste kohaselt ta muidu relva kaasas ei kandnud, kuid saatuslikul 2. juulil Liinivahe majja sisenes pelgas ta hulkuvaid koeri ja asotsiaale, mistõttu oli endale kaasa pakkinud kaks salve padruneid ja revolvri.

Novembri alguses selgus, et Jakimenkot on tabanud insult, misttõu Jakimenko kaitsja Vladimir Sadekov esitas taotluse, et mees pole võimeline vanglakaristust kandma. Terviseekspertiis lükkas selle ümber ning pidas Jakimenko terviseseisundit piisavaks, et kanda vanglakaristust.