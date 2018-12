Metallivaras G4S turvatöötajale: ole hea mees, aita asjad üle aia visata

2. detsembril kella poole kuue ajal hommikul sai turvaettevõtte G4S juhtimiskeskus sissetungi häireteate Viljandis asuva ettevõtte territooriumilt. Olukorda kontrollima läinud turvatöötaja leidis lumelt värsked jalajäljed. Mööda jälgi liikudes jõudis ta aia äärde, kuhu keegi oli valmis pannud torusid ja teisi erinevaid metallist esemeid. Seda tõenäoliselt eesmärgiga tõsta need asjad üle aia.

Turvatöötaja kutsus omale appi teise patrulli ning mööda jälgi edasi liikudes jõudis ta meheni, kes erinevaid metallist asju üle aia upitas. Turvatöötaja pöördumise peale, mida too seal teeb, vastas territooriumil toimetav mees, et on Eesti Energia töötaja. Mees üritas turvatöötajat omale kuriteokaaslaseks meelitada, öeldes, et ole hea mees ja aita asjad üle aia visata ning lisas, et käed külmetavad ja nad mõlemad saaksid tuppa sooja, auto juba ootab ja asi laheneb.

G4S turvamees sellise jutu õnge siiski ei läinud, andis mehele korralduse tegevus lõpetada ja asjadest eemale astuda. Selle peale muutus mees agressiivseks ja küsis, kas turvatöötaja tahab nuga saada.

Turvamees kutsus kohale politsei ja appi saabus ka teine G4S patrull.

Territooriumile tunginud mees üritas ka politseinikule „tööd“ pakkuda, aga loomulikult ei läinud seegi pakkumine läbi. Mees ei tahtnud politsei korraldustele alluda ja hakkas neile kinnipidamisel vastu. Tema kinnipidamiseks kasutasid turvatöötajad ja politseinikud vahetut sundi ning panid mehel käed raudu. Politsei viis kinnipeetud mehe kaasa, G4S turvatöötaja jäi territooriumit valvama.