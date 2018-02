Mesised lubadused kahtlastelt isikutelt: õngitsuskõnede kohta tuleb politseile teateid lausa igal nädalal

Erinevate õngitsuskõnede ja -kirjade kohta saab politsei teateid iga nädal. Korravalvurid manitsevad inimesi olema liiga headena tunduvate pakkumiste puhul äärmiselt ettevaatlikud.

"Politseini jõuab jämedalt üle nädala üks-kaks teadet. Enamik on sarnaselt sellele juhtumile (kus pakuti suurepärast võimalust teenida börsil tulu – toim.) tublidelt inimestelt, kes tahavad teisi inimesi kelmide eest hoiatada," ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Hannes Kelt Delfile.

Reedel vahendas Delfi politsei hoiatust, kus loeti üles mitu telefoninumbrit, millelt laekuvaid kõnesid oleks mõistlik ignoreerida.

"Läbinägelik inimene andis politseile teada talle tehtud kahtlastest kõnedest. Talle helistati numbritelt +362 0222 2770 ja +420 7739 58403 ning pakuti suurepärast võimalust teenida börsil tulu. Selleks, et näidata, kuidas "rikastuda,", tahtsid kelmid teada saada tema arvuti parooli. Taibukas inimene ei läinud skeemi õnge," kirjutas Delfi reedel. Kahjuks pole nii jabur petuskeem sugugi harukordne.

"Varasemalt oleme saanud teateid kelmidest, kes pakuvad kas telefoni, e-kirjade või sotsiaalmeedia vahendusel Tesla aktsiaid, garanteerides samal ajal võimatut ehk mitmekümneprotsendilist kasumit," rääkis Kelt.

"Lisaks on pettureid, kes pakuvad suuri laene. Inimesed, kes pole pangalt soovitud suuruses laenu saanud, maksavadki kelmidele ja jäävad suurtest summadest ilma. On olnud ka kelme, kes tegutsevad üüriturul ja võltsivad olemasolevate korterite kuulutusi ja küsivad raha olematute korterite eest," sõnas ta.

Kelmide tööpõld on Kelti sõnul lai ning teadlikkuse tõstmine on parim viis, kuidas nende vastu võidelda.

"Kordan igavana tõdemust – kõik pole kuld, mis hiilgab. Kui sulle või sinu lähedasele tehakse liiga hea pakkumine, siis, meeldigu see meile või mitte, on suure tõenäosusega tegu pettusega," toonitas Kelt. "Enamus kelme tegutseb välismaal, mistõttu on juba üle kantud raha tagasi saamine keeruline. Parim võimalus on suhelda oma pangaga, mis võib saada tehingu tühistada," lisas Kelt.