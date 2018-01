Merepäästjad otsisid Käsmu lahel arvatavalt hätta sattunud inimest, kuid tegelikult keegi hädas ei olnud

Merepäästeõppus. Pilt on illustratiivne

Ida prefektuuri merepäästjad kontrollisid neljapäeval Käsmu lahel infot, nagu oleks vees inimene hätta sattunud, kuid tegemist oli õnneks siiski valehäirega ja keegi hädas ei olnud.

Ida prefektuuri pressiesindaja Kerttu Krall ütles Delfile, et kaldal ei olnud ühtegi viidet sellele, et keegi oleks läinud vette ja jäänud kadunuks.

Kõik leitud autod ja asjad, mis kaldalt leiti, kuuluvad Kralli kinnitusel kindlatele inimestele. "Kõik, kes on läinud vette, on andnud sellest sadamale teada ja kõik on elu ja tervise juures ja veest juba tagasi tulnud," rääkis Krall.