Mehed toppisid kaks kassi pesumasinasse ning riputasid sellest tehtud filmilõigu sotsiaalmeediasse

Foto on illustratiivne

Pärnu maakohus mõistis kokkuleppemenetluses süüdi kaks meest, kes eksponeerisid oma sotsiaalmeedia kontol pesumasinas tiirlevaid kasse.

Süüdistuse kohaselt tõstis 55-aastane Aivar 2016. aasta suvel oma elukohas Pärnus kaks täisealist noort kassi pesumasinasse ja pani selle tööle. Kassid libisesid ja kukkusid pöörlevas trumlis, samal ajal 26-aastane Kermo filmis mobiiltelefoniga pesumasinas ringlevaid kasse. Nii tekitati kassidele valu ning füüsilisi ja vaimseid kannatusi.

Riiklikku süüdistust esindanud prokurör Mai Merisaar ütles, et igasugune vägivald nõrgemate, kaasaarvatud loomade suhtes on lubamatu. Prokurör Mai Merisaare sõnul on kassid õnneks elus. Tema hinnangul võis loomade väärkohtlemises oma osa olla alkoholil.

Kohus nägi meeste tegevuses loomakaitseseaduse rikkumist ja karistas Aivarit 900-eurose ning Kermot 549-eurose rahalise karistusega. Mõlemal mehel tuleb tasuda ka oma kaitsjatasu ja teise astme kuriteo sooritamise eest sunniraha 705 eurot.

Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Carol Merzin ütles Delfile, et 55-aastast meest on varem karistatud avaliku korra rikkumise eest kahel korral, viimati 2015. aasta novembris. Noorem mees, kes pesumasinas ringlevaid kasse filmis, karistatud ei ole.