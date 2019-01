Meesautojuht lõi lastega tänaval kõndinud naist rusikaga näkku

"Miks on oluline naiste marss? Täna kõndisin lastega mööda Aru tänavat, mis oli lumehunnikuid ja autosid täis. Kõnniteed meil aga pole. Signaalitades sõideti peaaegu otsa, viskasin karastusjoogipurgi järele. Autojuht hüppas umbes 12-13 aastase pojaga/lapselapsega (et ikka õpiks, kuidas naistega käituda) välja ja lõi mul nina veriseks," kirjeldab sündmusi Paulus.

"Minu lapsed põgenesid läbi naabrite aia. Naistel ei ole aga vähem inimõigusi ja jalakäija pole autojuhist vähemtähtis. Mina siiski ei alistu. Kasin end veidi puhtamaks, aga pillin hirmasti," jätkas Paulus.

Naine lisas ka, et oli nii segaduses, et ei märganud õieti ei auto marki ega numbrit. "Ma muidu tubli märkaja. Aga see nii traumaatiline. Ja telefoni ei saanud verise käega kohe lahti, ja kohe ei pildistanud, sest kartsin," kirjutas naine.