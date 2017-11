MÄNGUVÄLJAKUJÕHKARDID: maski kandvad vanemad poisid sunnivad lasteaialapsi poodi vargile

Foto on illustratiivne

Kuueaastase lapse ema Kaili kuulis oma poja vargilkäimisest läinud nädalavahetusel Paides Kure tänava Meie poes müüja käest.

"Lõpuks tuli välja, et mu lapse olid sihikule võtnud kaks temast suuremat poissi mänguväljakul. Laps tahtis jooksu panna, aga poisid ähvardasid, et pistavad ta näo muda ja kaka sisse ning mäkerdavad s**aga kokku,“ on Kaili teiste laste jõhkrusest rabatud.

[Paide Meie poe juhataja Andra] Lukken on sotsiaalmeedias sellest juhtumist kirjutanud ja julgustab vanemaid lastega kodus rääkima.

„Praegu tegelemegi selle informatsiooni täpsustamisega," ütleb Paide politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Jaanus Murakas.

Allikas: Õhtuleht