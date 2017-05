Mänguväljaku katusele roninud 8-aastane tüdruk vajas päästjate abi

20. mai õhtul said päästjad väljakutse Põhja-Tallinnasse Tuulemaa tänavale, kus mänguväljaku katusele - mitme meetri kõrgusele - oli roninud 8-aastane tüdruk.

20. mail kell 18.30 teatati, et Põhja-Tallinnas Tuulemaa tänaval asuva mänguväljaku katusel on tüdruk, kes ei julge sealt alla ronida.

Sündmuskohale sõitnud päästjad nägid, et nii see täpselt on. 8-aastane tüdruk oli mänguväljaku katusel, päris mitme meetri kõrgusel, lapsele põhjustas hirmu veel üks ohtlik ja lahtine katusekonstruktsiooni kruvi. Päästjad aitasid tüdruku alla.

Põhja päästekeskuse pressiesindaja Indrek Hirs selgitas, et tihtipeale kipuvad lastel mänguhoos meelest ära minema lihtsamadki ohutusreeglid. "Väikeseid mudilasi tasub mänguväljakul kullipilguga jälgida, tõenäosus, et mõni seal haiget saab, on päris suur," lisas Hirs. Samuti tasub tähele panna, et liumägedest lastakse siiski alla, mitte ei ronita mööda libedat renni üles. "Mänguväljakul asuvate majakeste katusele ei pea üldse ronima, mängutegevus peaks toimuma majakestes sees, katusel las istuvad kajakad," märkis Hirs teema kokkuvõtteks.