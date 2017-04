Mahajäetud hoones oma tuttava julmas tapmises kahtlustatav mees võeti vahi alla

Märtsi keskpaigas leiti Tallinnas Laagna tee ääres asuvast mahajäetud hoonest 52-aastase mehe surnukeha. Juba siis kahtlustas politsei tapmist. Aprilli alguses võeti kuriteos kahtlustatav mees kinni.

12. märtsil teatati, et Laagna tee mahajäetud hoonest leiti 52-aastase mehe vägivallatundemärkidega surnukeha. Esialgse info kohaselt mees ööbis ja elas alaliselt hüljatud depoos.

6. aprillil võttis Harju maakohus Põhja ringkonnaprokuratuuri taotlusel vahi alla 46-aastase mehe, keda kahtlustatakse piinaval või julmal viisil tapmises. Kahtlustuse kohaselt lõi 46-aastane mees 12. märtsi hilisõhtul Tallinnas Rahu teel asuvas mahajäetud angaaris korduvalt noaga 52-aastast meest. Saadud vigastuste tagajärjel suri kannatanu sündmuskohal.

On alust arvata, et teo võimalik toimepanija ja ohver tundsid üksteist. "Ilmselt oli tegemist olmekonfliktiga, mille tagajärjeks on ühe mehe surm. Levisid kuuldused, et teo taga olid alaealised. Kontrollisime teiste seas ka seda versiooni, ent seni kogutud tõendid seda ei kinnita," selgitas Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Roger Kumm.

Rahu tee angaar on probleemne koht, kus pesitsevad asotsiaalse eluviisiga inimesed. "Teame, et hüljatud hooned ahvatlevad ka noorukeid kogunema, sest seal saab varjatult üheskoos alkoholi-ja tubakatooteid tarbida. Kambavaimus on läbimõtlemata teod kiired tulema," sõnas Kumm.

Politsei märkis, et hästi kujundatud ning läbimõeldud keskkond aitab luua turvalisust ja ennetada kuritegusid. Võsastunud tühermaad või mahajäetud vaba juurdepääsuga hooned on varasemalt olnud murekohaks. Hoone valdajal on kohustus hoolitseda selle eest, et tema territooriumil sellised asju ei juhtuks. Mahajäetud hoonetesse juurdepääsu tõkestamine on üks lihtsamaid võimalusi süütegude või õnnetuste ennetamiseks. Näiteks hästi valgustatud tänaval või kaamera silma all on kuritegude toimepanemise tõenäosus oluliselt väiksem.