Maardu linnas valas vanem purjus mees kortermaja hoovi elavhõbedat

Foto on illustratiivne

Täna hommikul kallas Maardus vanem purjus mees kortermaja hoovi 0,3 liitrit elavhõbedat. Inimesed intsidendis viga ei saanud

Politsei preesiesindaja Marie Aava ütles Delfile, et politsei sai täna kella 11 ajal teate, et Maardus Ringi tänaval on üks majaelanik valanud ligi 0,3 liitrit elavhõbedat maja õuealale ühe sõiduki juurde ning lähedalasuva kaupluse ette.

Politseinikud pidasid sündmuskohal kinni 60ndates aastates mehe ning viisid ta tervisekontrolliks haiglasse.

Päästeameti eksperdid koristasid elavhõbeda ära, nende sõnul ei kujutanud see inimestele ohtu.