Maanteelt tiiki põrutanud pere päästis auto klaaside purunemine

Esmaspäeval pisut pärast kella nelja juhtus liiklusõnnetus Tatra–Otepää tee neljandal kilomeetril, kus Toyota Avensist juhtinud 40aastane naine kaotas libedal maanteel auto üle kontrolli, sõitis paremale teelt välja ja maandus üle katuse pöörates tiigijääl.

"Neil oli kõvasti õnne, kuna tiiki paiskudes olid purunenud ka aknaklaasid ja nad said autost välja ronida," räägib lähedalasuvas mööblit valmistavas ettevõttes töötav Margus. "Vedas ka seepärast, et õhuke jää oli piisavalt tugev, et mingi aja autot kanda."

Ettevõtte töömeeste sõnul on tiik praegu õnneks madal, kuid siiski on seal kahe meetri jagu vett.

Artikkel on refereeritud Õhtulehest.