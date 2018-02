Maanteeamet: sõidukiga jääle minek on praegu eluohtlik

Maanteeameti paneb täna Pärnumaal juhtunud õnnetuse valguses inimestele südamele, et sõidukiga jääle minek on praegu eluohtlik.

"Tänase seisuga ei ole avatud ühtegi ametlikku jääteed ning maanteeamet palub kõikidel liiklejatel meeles pidada, et avamata jääteedel on keelatud liigelda, kuna see on eluohtlik," ütles maanteeameti Lääne regiooni hooldevaldkonna juht Hannes Vaidla Delfile. "Kindlasti ei tohi jääle sõita kohtades, mis pole selleks mõeldud."

"Paneme kõikidele liiklejatele südamele, et avamata jääteel või vales kohase jääle sõites pannakse nii enda kui kaasreisijate elu ohtu," rõhutas Vaidla.

Pärnumaal Munalaiu sadama ja Manija saare vahel juhtus täna pärastlõunal raske õnnetus, kui läbi jää vajus Manijale teel olnud kuue inimesega väikebuss. Kaks inimest pääsesid sõidukist, kuid neli neist jäi sõidukisse lõksu.