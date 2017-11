Maanteeamet kolm autot kraavi saatnud mustast jääst: eesmärk on libedust ennetada, kuid vahel tuleb jää ootamatult

Täna hommikul kella seitsme paiku sõitsid Haapsalu maanteel Odulemma kandis libeduse tõttu teelt välja kolm sõiduautot, millest kaks maandusid kraavis katusele. Maanteeameti hinnangul on küll eesmärgiks selliseid õnnetusi ennetada, ent paraku tuleb ette, et libedus tekib ootamatult.

Maanteeameti põhja regiooni hooldeosakonna juhtivinsener Margus Magusa sõnul saadi Haapsalu maantee õnnetuspaiga libeduse kohta infot alles hommikul peale seitset, kui avariid olid juba juhtunud.

"Libeduse põhjustas hommikune teetemperatuuride langus 0 kraadi juurde antud piirkonnas, mille tulemusena tekkis nn must jää märjale teekattele. Teehooldaja reageeris sellele hooldemasina poolt tehtava libedusetõrjega," ütles Magus.

"Eesmärk on libedust ennetada, kuid paraku esineb hetki, kus libedus tuleb ootamatult ning sellele reageeritakse libeduse tekke järgselt. Tee seisundinõuetest lähtuvalt on teehooldajatele antud ajatsükkel, mille jooksul libedus tuleb tõrjuda ning täna hommikul need nõuded täideti," lisas ta. "Teehooldaja reageeris sellele hooldemasina poolt tehtava libedusetõrjega."

Maanteeamet palub sõidukijuhtidel olla tähelepanelikud ning valida talvistele teeoludele vastavad sõiduvõtted ja -kiirused, sest praeguste ilmaolude juures, kus teekatted võivad olla märjad ning temperatuurid langevad 0 kraadi juurde, võib teedel esineda ootamatut libedust.