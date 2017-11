LUGEJATE FOTOD | Vabaduse puiesteel rammis auto liiklusmärki, seejärel valgusfoori ja maandus lõpuks katuse peale

Mis Nõmmel Vabaduse puiestee ja Side tänava ristmikul toimunud õnnetuse täpsemalt põhjustas, pole veel selge, samuti on teadmata autojuhi tervislik seisund.

Põhja politseiprefektuuri vanempressiesindaja Seiko Kuik ütles Delfile, et politsei sai teate õnnetusest kümme minutit enne kella 18.

Juht oli autos üksinda, politsei kahtlustab, et ta võis olla ka joobes. Autojuht viidi haiglasse, kui suured on on tema vigastused, esialgu teada pole. Liiklus sündmuskohal on mõneti häiritud.

Delfiga kõnelnud sündmuse pealtnägija ütles, et kõigepealt sõitis katusele maandunud auto pikali ühe liiklusmärgi, seejärel põrutas vastu valgusfoori posti nii, et kaotas ühe esiratta ja jäi lõpuks pidama, rattad taeva poole.