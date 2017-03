LUGEJA VIDEO: SEB kontoris märatsenud mees tekitas kahju paarikümne tuhande euro eest

Nädalavahetusel Tallinna kesklinnas SEB pangakontori akna kirvega katki löönud ning seejärel hoones laamendanud mees põhjustas kahju enam kui paarikümne tuhande euro väärtuses. Mis mehest edasi saab, selgub pärast psühhiaatrilist ekspertiisi.

Laupäeva hommikul kella 8.15 ajal sai politsei teate, et Tallinnas Tornimäe tänaval purustas mees klaasakna ning lõhkus hoones asuva terminali ja arvuteid.

Sündmuskohale jõudnud politseinikud pidasid kinni agressiivse 53-aastase mehe ja toimetasid ta jaoskonda. Tänaseks on teada, et mees on varasemalt viibinud korduvalt psühhiaatrilisel ravil.

"Kohtu määrusega kohaldati talle 40 päeva sundravi ning selle aja jooksul teostatakse talle psühhiaatriline ekspertiis. Seejärel on võimalik otsustada menetluse edasise käigu üle," selgitas PPA Põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuik.

Varasemaid karistusi mehel ei ole.

Esialgsetel hinnangutel põhjustas mees kahju paarikümne tuhande euro väärtuses. SEB kommunikatsioonijuht Evelin Allas ütles juhtunut kommenteerides, et kontor on töökorda seatud ja esmaspäeval avas kontor uksed nagu tavaliselt.