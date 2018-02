LUGEJA FOTOD | Uudishimulikud panevad Jägala joal jää proovile, päästeamet soovitab võimalusel looduslikku ilu kaldalt nautida

Delfi lugeja saatis fotod, kuidas inimesed Jägala joal ohtlikult jääl kondavad. "Inimesed lastega ronivad joa lähedale. 15 minuti jooksul kukkusid kaks inimest jalgupidi sisse," kirjutas lugeja.

Päästeameti Nõmme komando rühmapealik Holger Enok soovitab inimestel enne jääle astumist hinnata, kas sellele on mõtet minna või on võimalik ka ladlalt ilu nautida.

"Jägala juga on koht, kus inimesed tihti lähevad lähedalt uudistama voolava vee ja jää pakutavat vaatemängu. Jää on konarlik ja libe, oht on kukkuda ja muuhulgas ka läbi jää vajuda. Voolava veekogu puhul on oht läbi jää krõbekülma vette kukkuda oluliselt suurem tiigi või järve puhul," teatas Enok.

"Eesti Vabariigi suure juubeli puhul lähevad paljud inimesed kindlasti jalutuskäigule Eestimaa kaunitesse paikadesse, sealhulgas veekogude äärde. Et pidupäev oleks ja jääks rõõmsaks, hinnake enne jääle astumist riske – kas sellele on mõtet minna või on võimalik ka kaldalt ilu nautida," lisas ta.