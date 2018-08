LUGEJA FOTO ja VIDEO | Lasnamäel tulistati meest, kannatanu on raskes seisundis. Tulistaja võeti kohapeal vahi alla

Häirekeskus sai eile hilisõhtul teate, et Tallinnas Lasnamäel tulistati tulirelvast meest, kelle seisund on raske. Tulistaja peeti sündmuskohal kinni.

Kella 23.05 ajal sai häirekeskus teate, et Tallinnas Lasnamäel Laagna teel Mustakivi sillal tulistati tulirelvast meest.

Esialgsetel andmetel tekkis kahe võõra vahel konflikt, mille tulemusena üks mees tulistas teist.

Meedikud hakkasid koheselt kannatanule abi osutama, ta viidi haiglasse ja ta seisund on hetkel raske. Kannatanu isik on tuvastamisel.

Politseinikud pidasid sündmuskohal tulistaja kinni. Tema tulirelv Glock on seaduslik ja registreeritud.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Urmet Tambre sõnul töötab sündmuskohal hetkel hulk politseinikke.

„Konfliktini viinud põhjus ja kõik muud asjaolud on selgitamisel. Hetkel arvame, et see oli kahe mehe vahel tekkinud konflikt, mis päädis tulirelva kasutamisega, kuid ümberkaudsete inimeste ja kohalike elanike elud ohus ei ole,“ selgitas Tambre.

Juhtunu osas algab kriminaalmenetlus, mille viib läbi Põhja prefektuuri kriminaalbüroo ja mida juhib Põhja ringkonnaprokuratuur.

Foto ja video saatnud Delfi lugeja kommenteeris eile hilisõhtul, et politsei sulges Mustakivi silla liiklejatele ja lasi liikluse ümber korraldada. Mustakivi keskuse juures oli läbipääs täiesti suletud.

Kohal on vähemalt viis politseipatrulli. Sündmuste kese paistab olevat sillal seisev tume Audi. Kohapeal on näha valgetes kaitsekostüümides uurijaid.

Sündmuste arengust teatas ka Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre: