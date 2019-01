LUGEJA FOTO | Ettevaatust, teedel on kiilasjää! Elva vallas sattusid kaks autot laupkokkupõrkesse

Esialgsetel andmetel püüdis Valga suunas liikunud sõiduauto Škoda Octavia juht sooritada möödasõitu kolmest autost, kuid ei suutnud manöövrit lõpetada ning põrkas kokku talle Tartu poolt vastu sõitnud Kia Sorentoga.

Avariis osales neli inimest, kellest kahele anti kohapeal esmaabi ning kaks viidi haiglaravile.

Õnnetuse üksikasjad on selgitamisel, kuid politsei juhib tähelepanu, et sel avariipaigal olid teeolud äärmiselt rasked. Teelõik oli täielikus kiilasjääs. Seda enam tuleks vältida riskide võtmist, mida möödasõit liikluses oma olemusel igal juhul on.