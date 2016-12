Lubatust kõrgema koormaga raskeveok rammis Tartumaal silda

Täna õhtul põhjustas Tartumaal Ülenurme vallas avarii traktorit vedanud raskeveok, mille last ei mahtunud silla alt läbi.

Kella 19.30 ajal sai häirekeskus teate, et Ülenurme vallas Tõrvandi alevikus on raskeveok põhjustanud varalise kahjuga avarii, teatas Lõuna prefektuuri pressiesindaja Kerly Virk.

Sündmuskohal töötanud politsei selgitas, et lubatust kõrgema koormaga veok oli rihtinud ära märgid, mis hoiatasid, et mõnekümne meetri kaugusel oleva silla alt saab läbi minna kuni 4 meetri kõrgune masin. Veoki lastiks oli metsatöödeks mõeldud traktor. Et selle masina last aga ületas piirangut, kahjustas veoki ülekoorem sillale lähenedes nii tänavavalgustusposti kui ka lõpuks silda ennast.

Tekkinud purustuste tõttu vajas raskeveokijuht politsei abi nii õnnetuse ja kahjustuste fikseerimisel, samas aitas politsei ka õnnetuspaigal liikluse reguleerimisega.

Keegi õnneks avariis viga ei saanud.

Politsei talletas sündmuskohal tõendid õnnetusest ning tagas kiiresti selle, et liiklus võimalikult kiiresti taastatud saaks. Politsei selgitab õnnetuse üksikasju, varalise kahju hüvitamine jääb aga kindlustusseltsi otsustada.

Veokijuht oli kaine, omab juhtimiseks õigust ning kasutas ka nõuetekohaselt turvavarustust.

Politsei tuletab meelde, et raskeveokijuht on meie teedel oma massi poolest igal juhul suurema ohu allikas. Seda enam peaksid kutselised juhid veenduma, et planeeritud teekond kulgeks võimalikult ohutult. Arvestama peaks seejuures ohutut sõidukiirust, tehnilist seisukorda, sõiduki kaalu ja kõrgust ning selle juures omakorda kõige sobilikumaid sõiduvõtteid.