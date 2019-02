Lõuna-Soome metsast leiti Paidest pärit mehe surnukeha

Vahetult enne jõule jäi Põhja-Helsingis kadunuks 51aastane Kesk-Eestist pärit Sven, kes leiti viie päeva pärast tapetuna Lõuna-Soome metsast, kirjutab Õhtuleht.

Sõbrad ja sugulased hakkasid Sveni otsima pärast 23. detsembrit, kui teda nähti viimati Põhja-Helsingis Jakomäki asumi pubis Hideaway. Veebruari alguses kirjutati sotsiaalmeedias, et Sven on läinud taevastele teedele, ning paluti abi, et ta tagasi kodumaale tuua ja mulda sängitada.

Ühtlasi jagati sotsiaalmeedias Soome meedia uudist, milles antakse teada, et sealne politsei on vahi alla võtnud kaks venda. Uudisloo järgi kahtlustatakse 25- ja 26aastast meest 51aastase mehe tapmises, kes jäi teadmata kadunuks enne jõule.

