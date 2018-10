Lõuna päästekeskuse juht: tulekahjudes hukkuvad inimesed, keda ei märgata

Vaatamata päästeameti ennetustegevusele ja heale koostööle partneritega on tulesurmade arv viimastel aastatel sarnases suurusjärgus püsinud. Eelmisel ja üle-eelmisel aastal oli Lõuna-Eestis tulesurmasid mõlemal korral kokku üksteist.

Tänavu oktoobriks on tules hukkunud juba kümme inimest. Kümnest hukkunust kaheksa olid pensioniealised inimesed. „Tules hukkuvad sageli nõrgemad, kelle on unustanud lähedased ja keda ei märka aidata ka naabrid,“ ütles Lõuna päästekeskuse juht Margo Klaos. „Suitsuandur on igas kodus kohustuslik tehniline kaitsevahend, kuid abitumad inimesed vajavad elavaid kaitseingleid, kes oskaks nende kodus tulekahju riske tähele panna ja murede lahenduseks abi otsida.“

Klaos lisas, et pereliikmete ja lähedaste puudumisel võiks need inglid olla inimesed oma kogukonnast, sest igal ühel peab olema keegi, kes märkaks tema abituks jäämist või ohtu sattumist ja suudaks tuge pakkuda.

Eluhoonete tulekahjude ja tulesurmade ennetamiseks külastavad ka Lõuna päästekeskuse päästjad igal aastal tuhandeid kodusid, kus ohutusalaseid nõuandeid jagatakse. Eelmisel aastal käisid Lõuna päästekeskuse päästjad selleks 4075 kodus. Selle aasta lõpuks on plaan nõustada 5500 Lõuna-Eesti kodu. Eelmisel aastal külastati Eestis kokku 18 000 kodu. Sel aastal on nõustatud kodude arvuks planeeritud 22 000. Päästeamet alustas kodunõustamistega 2006. aastal, kui tules hukkus aastas 164 inimest. Hukkunute arv on praeguseks vähenenud neli korda ja eluhoonete tulekahjude arv ligikaudu kolm korda.