Loksa lähistel metsas tulistati 36-aastast meest. Sündmuskohal viibinud politsei lahkus vahetult enne laskmist

Öösel umbes kell 23.30 helistas kutsus politsei välja Meelise isa Heldur (nimi muudetud - toim), kellele helistati mehe sõnul süüdistusega, et nad varastavad metsa. Helduri sõnul see ei vasta tõele, kõik load on neil metsastöötamiseks olemas. Metsas viibis öises vahetuses töötav traktorist, kelle telefonilt politsei kõne tegi. Heldurit ähvardati, et traktorist vahistatakse ja metsamasin arestitakse, kui nad metsa ei ilmu.

Heldur ja Linda (nimi muudetud) helistasid oma pojale Meelisele ning liikusid kolmekesi metsa. Traktorist ootas neid, kedagi teist ümbruses näha ei olnud. Traktoristi sõnul oli metsas kolm inimest olnud, kellest kaks läksid ära, üks jäi valvama.

Heldur nägi 150-200 meetri kaugusel välkumas taskulambi valgust ja liikus koos Meelisega selle poole. "50 meetrit liikusime, lasti järsku rakett üle pea," ütles Meelis. Ohutunnet neil ei olnud, mõtlesid, et politsei kasutas raketipüstolit. Isa ja poeg sammusid inimesekoguni, kes kottpimedas metsas vaikis nagu öö.

"Järsku käis kaks pauku. Pläraki, pläraki," imiteeris Heldur püssilasu heli. Meelis sai lasu kätte, kõhtu ning kukkus maha. Isa lähenes kiire sammuga tulistajale teiselt küljelt. "Murdsin temalt relvad käest," nägi Heldur raketipüstolit vasakus, tulirelva paremas käes. "Lõin vastu hambaid ning murdsin ta pikali." Isa hoidis joobes tulistajat maas kinni.

Politsei ülbe ja apaatne

Meelise ema Linda kutsus kiirabi ning jooksis metsast neile maanteele vastu. Naiseni sõitis politseiauto, kust teda esmalt noomiti pimedal maanteel liikumise pärast. "Kui ütlesin neile, et mu poega tulistati, siis politsei ei liigutanud ennast. Neil oli aega küll." Patrull ei pööranud metsa sisse, vaid sõitis eemale teeristi. "Pööras aeglaselt ringi ning siis sõitis metsa."