Lohusalu rannast leitud narkoaine on esialgseil andmeil kokaiin

Nädalavahetusel Lohusalu rannaalalt ja veest leitud narkootiline aine on esialgsetel andmetel kokaiin.

Uurimise huvides jätab "Aktuaalne kaamera" täpsemalt kirjeldamata, millised need pakid välja nägid, kuid pakendaja oli mõelnud kraami veekindlusele ning kraam ise on kiirtestide kohaselt ilmselgelt narkoturu kallimaid, vahendab ERR Uudised.

"Kiirtest on andnud positiivse tulemuse kokaiini sisalduse kohta nimetatud aines, aga kontsentratsiooni kiirtest ei näita, mistõttu selle me saame teada pärast ekspertiisi teostamist," selgitas Põhja ringkonnaprokurör Merika Nimmo.

Kui ekspertiis kokaiini osas kinnitust leiab, siis sellise koguse kaotamise eest jäetakse kuritegelikus maailmas elusid.

Rait Pikaro kinnitas "Aktuaalsele kaamerale" teadaolevat infot, et osa rannalt leitud ainest võeti leidjate poolt esialgu ka kaasa.

"Ilma detaili minemata ütleme nii, et jah, mõned pakid oleme saanud kätte, mis sealt esialgsest kohast, rannalt leidmise kohast olid ära viidud, aga need on tõesti kõik meil nüüd praeguseks hetkeks käes, nii et ei saa öelda, et keegi oleks endale veel midagi koju jätnud," rääkis Pikaro.