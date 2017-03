Foto harakaperest on illustreeriv

Tartumaal Ilmatsalus käisid päästjad eile aitamas harakat, kes oli õnnetul kombel korstnast kaminasse kukkunud.

16. märtsil kell 8.12 teatati, et Tähtvere vallas Ilmatsalu alevikus on harakas ilmselt läbi elumaja korstna kaminasse vangi sattunud ja teda on läbi ukseklaasi näha.

Päästjad võtsid linnu kaminast välja ning lasid vabadusse, teatas Lõuna päästekeskuse pressiesindaja.