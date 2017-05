Liiklushuligaan Subarik on juhtimiselt kõrvaldatud ja teda ootavad ees karistused

Kui politseinikud 1. mail Subarikuna tuntud liiklusrikkuja Valentina Terehhova kinni pidasid, selgus, et ta poleks tohtinud sõidukit juhtidagi, sest ta on juhtimiselt kõrvaldatud. Liikluskindlustuseta sõiduki juhtimise ja avarii põhjustamise eest ootab Terehhovat ees karistus.

Viimati pidas politsei Valentina Terehhova kinni ohtliku sõidustiili, tehnoülevaatuse ja liikluskindlustuseta sõitmise eest 1. mail.

Toona peatatud Terehhoval keelati autoga tehniliste puuduste tõttu edasi sõita. Ühtlasi selgus, et ta ei oleks juba alates 21. aprillist tohtinud autoga sõita ning ta kõrvaldati juhtimiselt, mis päädis naise vastuhaku ning kätest ja jalgadest kinni hoides ära vedamisega.

Põhja prefektuuri pressiesindaja Seiko Kuigi sõnul algatati tema suhtes menetlust liikluskindlustuseta sõiduki juhtimise tõttu. "Hetkel käimasoleva menetluse karistust pole võimalik ennustada, kuid rikkumise eest saab määrata kuni 400 euro suuruse rahatrahvi," lisas Kuik.

Roolist kõrvaldamise põhjust ei saanud politsei pressiesindaja aga delikaatsetele isikuandmetele viidates täpsemalt kommenteerida. "Politseinikel on vastavalt liiklusseadusele kohustus kindlatel juhtudel, näiteks joobeseisundi tuvastamisel, kõrvaldada inimene juhtimiselt, sest ta võib endale ja teistele liiklejatele ohtlik olla. Naisel oli juhtimisõigus, kuid ta oli 21. aprilli otsuse alusel juhtimiselt kõrvaldatud ning ta ei tohi auto rooli istuda, kuni kõrvaldamise alus ära langeb," selgitas Kuik.

Nagu eelpool mainitud, sätestab liiklusseadus sõiduki juhtimiselt kõrvaldamise põhjustena näiteks joobes juhtimise. 1. mail oli Terehhova aga kaine. Samuti langevad alustena ära juhtimisõiguse ja sõiduki kasutamise õiguse puudumine ning ohtliku veose või sõidumeerikuga sätestatud puhkeaja rikkumised ja lubade võltsimine. Loetletud aluste hulgast jääb välistamise teel järele vaid punkt, et juht võidakse kõrvaldada juhtimiselt siis, kui on alust arvata, et ta terviseseisund ei vasta kehtestatud nõuetele.

Lisaks 1. mail liikluskindlustuseta sõiduki juhtimise eest saadavale trahvile on peagi jõustumas ka üks varasem väärteomenetluse otsus. Menetleja määras 27. aprillil Terehhovale mullu 7. septembril Lasnamäel liiklusõnnetuse põhjustamise ja varalise kahju tekitamise tõttu karistuse. Seni kuni lahend pole jõustunud, ei saa seda politsei kommenteerida.

Märtsi lõpus tõi "Pealtnägija" televaatajateni loo Lasnamäel elavast pensionärist Valentina Terehhovast, kes süül on viimase nelja ja poole aasta jooksul toimunud koguni 20 kindlustusjuhtumit, mistõttu on tema kindlustusmakse 1600 eurot aastas.