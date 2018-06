Liiklusest kõrvaldati eile 15 joobes juhti, avariides sai viga kuus inimest

Foto on illustreeriv

Eelmise ööpäeva jooksul tabati 2 narko- ja 13 alkoholi tarvitamistunnustega mootorsõiduki juhti. Juhtus kuus raskemat õnnetust.

Eile kell 08.54 kaldus 61-aastane mees Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 37. kilomeetril haagisega veoautoga Volvo FH paremale teelt välja ja sõitis kraavi. Juht toimetati Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.

Kell 09.07 põrkas 39-aastane naine Tallinnas Suur-Sõjamäe tänaval sõiduautoga Hyundai Coupe otse liikudes kokku vastassuunas liikunud ja Ruunaoja tänava ristmikul vasakpööret sooritava sõiduautoga Citroen C3, mida juhtis 70-aastane mees. Citroen paiskus kokkupõrke tagajärjel külili ja selle juht toimetati Ida-Tallinna keskhaiglasse.

Kell 19.42 teatati, et 12-aastane poiss kaotas Harjumaal Kuusalu vallas Valkla külas kurvis kontrolli ratastraktori Kawasaki üle ja paiskus külili. Sõidukis viibinud 13-aastane poiss toimetati Tallinna lastehaiglasse. Traktori kastis viibinud viis last vigastada ei saanud. Täpsemad liiklusõnnetuse asjaolud on selgitamisel.

Kell 20.44 teatati, et Viimsi vallas Ranna teel sai 29-aastase naise juhitud sõiduautolt löögi ülekäigurajal jalgrattal teed ületanud 20-aastane mees. Jalgrattur toimetati Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.

Täna kella 00.01 paiku jooksis 28-aastase mehe juhitud mootorrattale Suzuki VS 800 Tartumaal Tartu vallas Tabivere-Uhmardu tee 13. kilomeetril ette kährik, mille tagajärjel mootorrattur kukkus. Kiirabi toimetas mootorratturi Tartu ülikooli kliinikumi.