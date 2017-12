Liikluses sai viga viis inimest

Korravalvurid tabasid 7. detsembril Eesti teedel neli napsitanud juhti. Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid polnud.

Eilse ööpäeva ja tänase varahommiku jooksul toimus neli liiklusõnnetust, kus sai viga kokku viis inimest.

Politsei tuletab meelde, et talverehvide kasutamine on kuni 1. märtsini kohustuslik. Jalakäija võiks kanda vähemalt üht helkurit, et juht võiks teda pimedal ja sombusel ajal teel kergemini märgata.

Liiklusõnnetused

Kell 12.57 toimus õnnetus Tallinnas Betooni põik 2c juures.

24-aastase mehe juhitud sõiduauto Škoda Superb põrkas kokku 32-aastase mehega ja sõitis minema. Jalakäija viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse. Täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Kell 18.12 toimus õnnetus Võrumaal Kirumpää külas Võru-Põlva maantee 2. kilomeetril.

63-aastane naine juhtis sõiduauto Subaru XV tagant otsa 31-aastase mehe poolt juhitud sõiduautole Mercedes-Benz C270 CDI. Mõlemad autod sattusid kokkupõrke tagajärjel kraavi. Subaru juht viidi Võru haiglasse.

Kell 19.04 toimus õnnetus Läänemaal Lääne-Nigula vallas Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla maantee 39. kilomeetril.

35-aastase mehe juhitud veoauto Scania R114 põrkas kokku tee ääres peatunud sõiduautoga Škoda Superb, mida juhtis 51-aastane naine, ja sõiduautoga Mercedes Benz, mida juhtis 72-aastane mees.

Mercedese juht viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse, Škoda juht Läänemaa haiglasse kontrolli. Täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Täna varahommikul kell 1.14 toimus liiklusõnnetus Tallinnas Tuukri tn 11 juures.

Alkojoobe tunnustega 38-aastane mees juhtis sõiduauto Honda CR-V otsa tee keskel liiklusmärgipostidele ja sõiduk paiskus katusele. Juht viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.