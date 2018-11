Liikluses sai viga viis inimest; vahele jäi üheksa napsitanud juhti

22. novembril ja sellele järgnenud ööl juhtus kolm raskemat liiklusõnnetust, neis sai kannatada kokku inimest.

22. novembril kella 15.15 ajal juhtus õnnetus Tartus Vanemuise 6 juures.

Tuvastamata jalgrattur sõitis kõnniteel otsa jalakäijale, 36-aastasele naisele. Jalakäija kukkus ja viidi Tartu Ülikooli Kliinikumi kontrolli.

Kella 17.33 ajal juhtus õnnetus Tartus Kaunase pst 21 juures.

38-aastane mees sõitis autoga Volkswagen Touran otsa kahele jalakäijale, 40-aastasele naisele ja viieaastasele tüdrukule, kes reguleerimata ülekäigurajal teed ületasid.

Mõlemad jalakäijad viidi Tartu Ülikooli Kliinikumi.

23. novembril kella 0.44 ajal juhtus õnnetus Tartumaal Tähtvere külas.

Alkoholijoobes 22-aastane naine sõitis autoga Opel Astra Tartu-Tiksoja teel vastassuunavööndis. Ta põrkas vahetult enne Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteed kokku maanteelt Tartu-Tiksoja teele sõitnud autoga Opel Vectra, mida juhtis 29-aastane mees.

Mõlema sõiduki juhid viidi Tartu Ülikooli Kliinikumi.

Politsei tuletab meelde, et maanteel tuleb kõndida vasakus teeservas, sest nii näeb vastutulevaid sõidukeid. Aga selleks, et juht jalakäijat märkaks, tuleb üleriiete külge kinnitada helkurid või teha end muul moel nähtavaks. Soovitav on kasutada mitut helkurit ja lisaks mõnd muud valgusallikat.