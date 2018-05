Liikluses sai viga viis inimest; vahele jäi kaheksa joobes juhti

78-aastane naine jalgrattal sõitis üle sõiduteel oleva kaevuluugi, mille järel jalgratta juhtraud läks viltu ja naine kaotas juhitavuse. Jalgrattur kukkus, sai vigastada ja viidi Pärnu haiglasse.

Ilma paranedes hakkab maanteedel juhtuma rohkem õnnetusi. Raskeid õnnetusi saab ära hoida. Jälgi, et sina ja sinu lähedased kinnitavad turvavöö ja hoiavad piirkiirust. Ja mis peamine, purjus inimese koht pole roolis! Politsei meenutab, et alates maist on naastrehvidega sõitmine keelatud.