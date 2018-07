Liikluses sai viga viis inimest; vahele jäi 25 napsitanud juhti

20-aastasest mehest jalgrattur ületas reguleeritud ülekäigurajal teed, jalgratta esiratas eraldus ja mees kukkus. Ta viidi Ida-Tallinna Keskhaiglasse.

Kella 19.15 ajal juhtus õnnetus Järva maakonnas Järva vallas Ambla-Rava tee kaheksandal kilomeetril.

Alkoholijoobes ja ilma juhtimisõiguseta 30-aastane mees auto Mercedes-Benz A160 roolis kaotas kruusateel selle üle kontrolli, auto paiskus vasakule tee äärde katusele. Sõidukis kaasreisijana viibinud 59-astane mees viidi Järvamaa haiglasse.

Suvised pidustused on ukse ees. Selleks, et neid täiel rinnal nautida, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad turvavöö kinnitaksid. Turvavöö saab elu päästa, kui seda kasutatakse.