Liikluses sai viga viis inimest; vahele jäi 11 joobes juhti

Veoauto Scania R124, mida juhtis 57-aastane mees, tegi samal ajal vasakpoolse sõiduraja kaudu möödasõitu. Sõidukid põrkasid kokku, Volkswageni juht viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kella 20.20 ajal juhtus õnnetus Võrumaal Kobela alevikus Aia 7 õuealal.

Kümneaastane pois sõitis jalgrattaga vastu konteinerit, kukkus ja viidi Meegomäe haiglasse.

Kella 21.44 ajal juhtus õnnetus Tallinnas Peterbuuri tee 2F juures.

44-aastase mehe juhitud auto Škoda Octavia tegi esialgsetel andmetel keelatud tagasipöörde ja keeras ette mootorratturile, 25-aastasele mehele, kes kaotas juhitavuse ja kukkus.

Mootorratta ja sõiduauto vahel kontakti ei olnud. Mootorrattur viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Suvised pidustused on ukse ees. Selleks, et neid täiel rinnal nautida, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad turvavöö kinnitaksid. Turvavöö saab elu päästa, kui seda kasutatakse.