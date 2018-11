Liikluses sai viga üks inimene; vahele jäi seitse napsitanud juhti

Lõuna prefektuur sai teate ärandatud sõiduki kohta: sinine Fiat Punto, reg-nr 768TLR, väljalaskeaasta 1999.

21. novembril juhtus üks raskem liiklusõnnetus, selles sai kannatada üks inimene.

Kella 7.40 paiku juhtus õnnetus Pärnus Merimetsa 103 juures.

32-aastane mees sõitis autoga Kia Sportage otsa teed ületanud 10-aastasele poisile, kes viidi Pärnu haiglasse. Täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Politsei tuletab meelde, et maanteel tuleb kõndida vasakus teeservas, sest nii näeb vastutulevaid sõidukeid. Aga selleks, et juht jalakäijat märkaks, tuleb üleriiete külge kinnitada helkurid või teha end muul moel nähtavaks. Soovitav on kasutada mitut helkurit ja lisaks mõnd muud valgusallikat.