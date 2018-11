Liikluses sai viga üks inimene; vahele jäi neli napsitanud juhti

Põhja prefektuur sai teate ärandatud sõiduki kohta: sinine Opel Zafira, reg-nr 290MPG, väljalaskeaasta 2002.

20. novembril juhtus üks raskem liiklusõnnetus, selles sai kannatada üks inimene.

Kell 12.07 juhtus õnnetus Tallinnas A.H. Tammsaare teel Marsi tänav 10 juures.

24-aastane mees sõitis veoautoga DAF parempoolsesse ritta reastumisel otsa sõiduautole Subaru XV, mida juhtis 43-aastane naine.

Subaru paiskus kokkupõrke tagajärjel üle eraldusriba vastassuunavööndisse, vastu kivipiiret. Selle juht viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Politsei tuletab jalakäijatele meelde, et maanteel tuleb kõndida vasakus teeservas, sest nii näeb vastutulevaid sõidukeid. Aga selleks, et juht jalakäijat märkaks, tuleb üleriiete külge kinnitada helkurid või teha end muul moel nähtavaks. Soovitav on kasutada mitut helkurit ja lisaks mõnd muud valgusallikat.