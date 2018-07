Liikluses sai viga üks inimene; vahele jäi kuus joobes juhti

Korravalvurid tabasid 26. juulil Eesti teedel ühe narko- ja viis alkoholi tarvitamise tunnustega juhti. Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid polnud.

26. juulil juhtus üks liiklusõnnetus, neis sai kannatada kokku üks inimene.

Kella 19.05 paiku juhtus õnnetus Narvas Tallinna mnt 41 juures.

Autoga Audi A6 vasakpööret sooritanud 34-aastane naine ei andnud teed vastassuunast lähenenud mootorrattale Honda CBR 1000RR, mida juhtis 43-aastane mees. Mootorrattur viidi Ida-Viru keskhaiglasse.

Suvised pidustused on ukse ees. Selleks, et neid täiel rinnal nautida, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad kinnitaksid turvavöö. See saab elu päästa vaid siis, kui seda kasutatakse.