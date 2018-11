Liikluses sai viga üks inimene; vahele jäi 32 napsitanud juhti

Lõuna prefektuur sai teate ärandatud sõiduki kohta: hall RESPO 2002 (haagis), reg-nr 404GH, väljalaskeaasta 2006.

11. novembril juhtus üks raskem liiklusõnnetus, selles sai kannatada üks inimene.

Kella 7.24 paiku juhtus õnnetus Jõgevamaal Põltsamaa linnas Tartu mnt 10 juures.

68-aastane mees sõitis autoga Toyota Yaris sirgel teelõigul teelt välja ja vasakule vastu puud. Kiirabi viis juhi Tartu Ülikooli Kliinikumi kontrolli.

Pimedus, külmakraadid ja sademed muudavad liikleja elu raskeks. Politsei palub, et sõidukiomanikud vahetaksid esimesel võimalusel suverehvid talviste vastu ning vaataksid üle, kas kojamehed ja tuled on seisukorras, mis lubab lume ja pimeduse vastu täisvõimsusel võidelda. Ka autojuht on jalakäija, seega peab iga liikleja küljes rippuma vähemalt üks helkur.