Liikluses sai viga üks inimene; vahele jäi 17 napsitanud juhti

30. septembril juhtus üks liiklusõnnetus, selles sai kannatada üks inimene.

Kell 17.05 teatati õnnetusest Harjumaal Saue vallas Riisipere-Kernu tee kolmandal kilomeetril.

Romet Motorsi mopeediga Riisipere suunas sõitev 46-aastane mees kukkus külili ja viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse. Täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Sügisene pimedus muudab helkurita jalakäija õigeaegse märkamise raskeks. Politsei palub, et me kontrolliksime, et me ise ja lähedased kannaksid vähemalt üht helkurit. See võib päästa elu.