Liikluses sai viga üheksa inimest; vahele jäi üheksa joobes juhti

Audi juht ja kaasreisija, 33-aastane mees, viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kella 10.40 ajal juhtus õnnetus Tartus Narva maantee ja Vahi tänava ristmikul.

Esialgsetel andmetel punase fooritule all ristmikule sõitnud 54-aastase naise juhitud auto Hyundai Getz põrkas kokku autoga Mercedes-Benz C220, mida juhtis 57-aastane mees.

Hyundai paiskus kokkupõrke tagajärjel ristmikult välja vastu tänavavalgustusposti, jäädes pidama katusel. Selle juht viidi Tartu Ülikooli Kliinikumi.

Kella 12.00 ajal juhtus õnnetus Narvas Kreenholmi tn 38 juures.

21-aastane mees tagurdas autoga Opel Vectra õuealal otsa jalakäijale, 79-aastasele naisele. Juht viis jalakäija Narva haiglasse.

Kell 13.29 juhtus õnnetus Läänemaal Lääne-Nigula vallas Linnamäe külas Räägu 9 territooriumil.

Tugikarkudega liikunud jalakäija, 90-aastane naine, astus ette tagurdavale sõidukile Volkswagen Transporter, mida juhtis 61-aastane mees. Jalakäija viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kell 20.21 juhtus õnnetus Tartus Kaunase pst 6 juures.

Alkoholijoobes jalgrattur, 42-aastane mees, ületas sõites teed, pidurdas järsult autoga kokkupõrke vältimiseks ja kukkus. Jalgrattur viidi Tartu Ülikooli Kliinikumi.

Ilma paranedes hakkab maanteedel juhtuma rohkem õnnetusi. Raskeid õnnetusi saab ära hoida. Jälgi, et sina ja sinu lähedased kinnitavad turvavöö ja hoiavad piirkiirust. Ja mis peamine, purjus inimese koht ei ole roolis! Politsei tuletab meelde, et alates maist on naastrehvidega sõitmine keelatud.