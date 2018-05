Liikluses sai viga üheksa inimest; vahele jäi kaheksa joobes juhti

Kell 15.40 juhtus õnnetus Tallinnas Narva mnt 25 juures.

43-aastase naise juhitud liinibussi Mans Lions City ees sõitnud auto äkkpidurdas, mille tõttu buss pidi ka pidurdama. Selle tagajärjel kukkus bussis reisija, 11-aastane poiss, kes viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kell 17.17 juhtus õnnetus Tartus Aardla tänav 3 juures.

Reguleerimata ülekäiguraja kõrvalt sõiduteele jooksnud 9-aastane tüdruk sai löögi autolt Audi 80, mida juhtis 33-aastane mees. Jalakäija viidi Tartu Ülikooli Kliinikumi.

Kell 18.18 juhtus õnnetus Valgas Pika ja Kungla tänavate ristmikul.

Liiklusmärgi 222 (peatu ja anna teed) nõudeid eiranud 25-aastane mees sõitis mopeediga Suzuki AY 50 otsa peateel liikunud veoautole Volvo FH12, mida juhtis 25-aastane mees. Mopeedijuht kukkus ja viidi Valga haiglasse kontrolli.

Kell 18.30 juhtus õnnetus Harjumaal Tiskres Nõmme tee ja Sütemetsa tee ristmikul.

Jalgrattur, 40-aastane mees, sõitis kõnniteelt ette parempööret sooritavale autole Subaru Legacy, mida juhtis 33-aastane mees. Jalgrattur viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse kontrolli.

Kell 19.27 juhtus õnnetus Tallinnas Narva maanteel Jussi bussipeatuse juures.

Narva maanteega paralleelsel jalgrattateel liikunud jalgrattur, üheksa-aastane tüdruk, kaotas selle üle kontrolli, kukkus ja viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Ilma paranedes hakkab maanteedel juhtuma rohkem õnnetusi. Raskeid õnnetusi saab ära hoida. Jälgi, et sina ja sinu lähedased kinnitavad turvavöö ja hoiavad piirkiirust. Ja mis peamine, purjus inimese koht ei ole roolis! Politsei tuletab meelde, et alates maist on naastrehvidega sõitmine keelatud.