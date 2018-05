Liikluses sai viga üheksa inimest; vahele jäi 29 joobes juhti

Kella 12.36 ajal juhtus õnnetus Tallinnas Peterburi tee ja Rahu tn ristmiku juures.

Juhtimisõiguseta 21-aastase naise juhitud auto Volkswagen Jetta sõitis esialgsetel andmetel tagant otsa ees peatunud sõidukile Renault Koleos, mida juhtis 47-aastane mees. Renault paiskus löögi tagajärjel orsa ees peatunud sõidukile Volvo XC60, mida juhtis 36-aastane mees. Volkswagenis kaasreisijana viibinud 12-aastane tüdruk viidi Mustamäe Lastehaiglasse.

Kella 14.09 ajal juhtus õnnetus Võru linnas Kreutzwaldi ja Metsa tänavate ristmikul.

Alkoholijoobes jalgrattur, 51-aastane mees, sõitis ootamatult reguleerimata ülekäigurajale, ette teel liikunud autole Volkswagen Passat, mida juhtis 44-aastane mees. Auto tabas ratast tagumisse velge, jalgrattur paiskus saadud löögist kõnniteele ja lõi katki kulmu. Jalgrattur vidi Lõuna-Eesti haiglasse kontrolli.

Kella 15.54 ajal juhtus õnnetus Võru linnas Jüri tn 83 juures.

Alkoholijoobes jalgrattur, 41-aastane mees, äkkpidurdas, kaotas jalgratta üle kontrolli, kukkus ja viidi Võru EMO-sse kontrolli.

Kella 15.32 ajal juhtus õnnetus Tallinnas Iru ühistranspordipeatuse juures.

28-aastase mehe juhitud mopeed Baotian BT49QT-7 kaotas esialgsetel andmetel juhitavuse ja paiskus vasakule küljele. Mopeedi juht viidi Ida-Tallinna Keskhaiglasse.

Kella 21.14 ajal juhtus õnnetus Tallinnas Sõle 81 juures.

33-aastase mehe juhitud mootorratas Suzuki kaotas esialgsetel andmetel märjal teekattel juhitavuse ja kukkus. Mootorrattur viidi AS Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kella 23.36 ajal juhtus õnnetus Harjumaal Kose vallas Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee 43. kilomeetril.

36-aastase mehe juhitud BMW 745i sõitis esialgsetel andmetel otsa teele jooksnud põdrale. Kaasreisija, 25-aastane naine, viidi AS Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Ilma paranedes hakkab maanteedel juhtuma rohkem õnnetusi. Raskeid õnnetusi saab ära hoida. Jälgi, et sina ja sinu lähedased kinnitavad turvavöö ja hoiavad piirkiirust. Ja mis peamine, purjus inimese koht ei ole roolis! Politsei tuletab meelde, et alates maist on naastrehvidega sõitmine keelatud.