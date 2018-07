Liikluses sai viga üheksa inimest; vahele jäi 16 joobes juhti

Alkoholijoobes 66-aastane mees püüdis jalgrattaga vasakpööret teha, riivas esirattaga tast vasakult mööduvat teadmata sõidukit ja kukkus. Jalgrattur viidi Pärnu haiglasse.

Kella 19.14 ajal juhtus õnnetus Tartus Põhja puiestee 15b juures.

29-aastane mees sõitis autoga BMW 530D hoovist teele ja ette mootorratastele Kawasaki ZX 900F, mida juhtis 28-aastane mees, ja Kawasaki ZX-10R NINJA, mida juhtis 31-aasatne mees. Kawasaki ZX-10R NINJA juht viidi Tartu Ülikooli kliinikumi.

Kella 20.22 ajal juhtus õnnetus Tallinnas Rummu tee 4b juures.

43-aastane mees tegi autoga BMW 530 vasakpööret ja keeras ette otse liikunud mootorrattale Jawa Dakar, mida juhtis 31-aastane mees. Mootorrattur viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kella 21.00 ajal juhtus õnnetus Narvas Tallinna mnt 64 juures.

29-aastane naine tegi autoga Jeep Compass vasakpööret ja sõitis otsa ülekäigurajal teed ületanud jalgratturile, 21-aastasele mehele. Jalgrattur viidi Narva haiglasse kontrolli.

Loe veel

Kella 23.00 ajal juhtus õnnetus Tallinnas Sõle 48 juures.

43-aastane mees sõitis mopeediga Giantco sprint Sport sõiduteelt kõnniteele, kaotas sõiduki üle juhitavuse, kukkus ja viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Suvised pidustused on ukse ees. Selleks, et neid täiel rinnal nautida, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad kinnitaksid turvavöö. See saab elu päästa vaid siis, kui seda kasutatakse.