Liikluses sai viga üheksa inimest; vahele jäi 14 joobes juhti

56-aastase naise juhitud trollile Solaris Trollino sõitis teisest reast ette auto. Trollijuht pidurdas ja trollis kukkus reisija, 75-aastane naine, kes viidi Lääne-Tallinna keskhaiglasse.

Kella 15.59 ajal juhtus õnnetus Pärnumaal Häädemeeste vallas Tallinn-Pärnu-Ikla maantee 181. kilomeetril.

46-aastase mehe juhitud veoauto Mercedes-Benz Actros haagisel Berger lõhkes rehv. Veoauto peatus oma sõidureas, sellele sõitis tagant otsa veoauto Mercedes Benz haagisega, mida juhtis 40-aastane mees.

Vahetult peale õnnetust möödus sündmuskohast veoauto Volvo FH 440, mida juhtis 44-aastane mees. Juht, nähes ohtu keeras järsult paremale ning sõitis teelt välja haljasalale.

Mercedese juht, 40-aastane mees, viidi Pärnu haiglasse. Liiklusõnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Kella 17.05 ajal juhtus õnnetus Valgamaal Valga vallas.

Üheksa-aastane poiss sõitis talu hoovis ATVga vastu sauna seina ja kiirabi viis ta Valga haiglasse.

Kella 17.30 ajal juhtus õnnetus Tallinnas Telliskivi 60A juures.

Loe veel

45-aastane mees sõitis autoga Toyota Hilux otsa reguleerimata ülekäigurajal teed ületanud jalakäijale, 37-aastasele mehele. Kiirabi andis jalakäijale abi kohapeal.

Politsei palub õnnetuse pealtnägijatel helistada politsei kliendiinfo telefonil 612 3000 või saata e-kiri aadressile pohja.lmt@politsei.ee.

Kella 18.44 ajal juhtus õnnetus Tartus Riia ja Ringtee tänavate ringristmikul.

51-aastane mees sõitis autoga Ford Transit tagant otsa autole Hyundai I20, mida juhtis 42-aastane naine.

Kiirabi viis Hyundai kaasreisija, 65-aastase naise, Tartu Ülikooli Kliinikumi. Hyundai juht suundus ise Tartu Ülikooli Kliinikumi kontrolli.

Suvised pidustused on ukse ees. Selleks, et neid täiel rinnal nautida, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad kinnitaksid turvavöö. See saab elu päästa vaid siis, kui seda kasutatakse.