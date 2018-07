Liikluses sai viga üheksa inimest; vahele jäi 11 joobes juhti

Kella 17.45 paiku ei andnud 20-aastane mees Rakvere linnas Aia tänavalt autoga Volkswagen Passat Lilleoru tänavale vasakpööret tehes teed Lilleoru tänaval kergliiklusteel jalgrattaga sõitnud 49-aastasele mehele. Jalgrattur viidi Rakvere haiglasse.

Kell 19.05 sõitis 36-aastane mees Tallinn-Pärnu-Ikla maantee 40. kilomeetril Kernu-Kohila teelt autoga Volvo V70 maanteele vasakpööret tehes ette autole Kia Picanto, mida juhtis 39-aastane naine. Kias viibinud nelja-aastane poiss ja 13-aastane tüdruk viidi Tallinna Lastehaiglasse kontrolli.

Kell 20.18 teatati, et seni tuvastamata rulluiskudel liikunud isik sõitis Tallinnas Pirita tee ja Narva maantee ristmikul jalgrattateel otsa vastassuunas jalgrattal liikunud 70-aastasele naisele.

Jalgrattur kukkus maha ja viidi Ida-Tallinna Keskhaiglasse. Rulluisutaja lahkus sündmuskohalt. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

Suvised pidustused on ukse ees. Selleks, et neid täiel rinnal nautida, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad kinnitaksid turvavöö. See saab elu päästa vaid siis, kui seda kasutatakse.