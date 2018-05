Liikluses sai viga üheksa inimest, teiste hulgas kaks last; vahele jäi 13 napsitanud juhti

Kell 13.58 teatati, et 76-aastane naine sõitis Tallinnas Narva maanteel autoga Volkswagen Polo tagant otsa Oru tänava ristmikul keelava fooritule tõttu peatunud autole Citroen C5, mida juhtis 26-aastane mees.

Volkswageni juht viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse ja Citroeni juht viidi Ida-Tallinna Keskhaiglasse.

Kell 17.45 teatati, et 16-aastane poiss kaotas Tallinnas Pärnamäe teel pidurdades kontrolli motorolleri Baotian üle ja kukkus vasakule küljele. Juht viidi Ida-Tallinna Keskhaiglasse.

Ilma paranedes hakkab maanteedel juhtuma rohkem õnnetusi. Raskeid õnnetusi saab ära hoida. Jälgi, et sina ja sinu lähedased kinnitavad turvavöö ja hoiavad piirkiirust. Ja mis peamine, purjus inimese koht ei ole roolis! Politsei tuletab meelde, et alates maist on naastrehvidega sõitmine keelatud.