Liikluses sai viga üheksa inimest, teiste hulgas kaheaastane laps; vahele jäi 13 napsitanud juhti

Kella 17.43 ajal juhtus õnnetus Tallinnas Uus-Sadama 19 juures.

41-aastase mehe juhitud sõidukist Mercedes-Benz Sprinter 413CDI väljaulatuv metallist detail riivas jalakäijat, 60-aastast meest, kes viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kella 18.18 ajal juhtus õnnetus Kuressaares Pärna ja L. Koidula tänavate ristmikul.

14-aastane noormees sõitis jalgrattaga ette peateel liikunud autole Škoda Superb, mida juhtis 22-aastane mees. Jalgrattur viidi Kuressaare haiglasse.

Kella 18.30 ajal juhtus õnnetus Lääne-Virumaal Vinni alevis Pargi 1 juures.

Tänava vasakpoolsel äärel kõndinud 49-aastasele mehele sõitis selja tagant otsa auto, mis lahkus sündmuskohalt. Jalakäija viidi Rakvere haiglasse.

Kella 19.05 ajal juhtus õnnetus Järvamaal Türi vallas Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee 73. kilomeetril.

Alkoholijoobes 81-aastane mees tegi jalgrattaga vasakpööret ja keeras ette tagant lähenenud autole Škoda Octavia, mida juhtis 49-aastane mees. Jalgrattur viidi Järvamaa haiglasse.

Kella 20.16 ajal juhtus õnnetus Tartumaal Elva vallas Sangla-Rõngu maantee 21. kilomeetril.

25-aastane mees kaotas suurel kiirusel auto BMW 320I üle kontrolli ja sõitis lauges kurvis teelt välja vastu puid. Sõiduki juht viidi Tartu Ülikooli Kliinikumi.

Suvised pidustused on ukse ees. Selleks, et neid täiel rinnal nautida, on mõistlik piiri pidada nii kiiruse kui ka alkoholiga. Liiklusõnnetuste eripära on see, et nad tavaliselt hüüavad tulles. Politsei palub juhtidel kaasreisijatele korrutada, et nad turvavöö kinnitaksid. Turvavöö saab elu päästa, kui seda kasutatakse.