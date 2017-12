Liikluses sai viga seitse inimest

Korravalvurid tabasid 6. detsembril teedel viis alkoholi tarvitanud juhti.

Toimus viis liiklusõnnetust, kus sai kokku kannatada seitse inimest. Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid polnud.

Talverehvide kasutamine on kohustuslik kuni 1. märtsini. Jalakäijatel on soovitatav enda külge vähemalt üks helkur riputada, et juhid neid pimedal ajal paremini märkaksid.

Liiklusõnnetused

Kell 7.52 toimus õnnetus Tartumaal Ülenurme vallas Lemmatsi külas Jõhvi-Tartu-Valga mnt 140. kilomeetril.

40-aastane naine sooritas sõiduautoga Seat Cordoba vasakpööret ja keeras ette vastu liikunud sõiduautole Mazda 6, mida juhtis 34-aastane naine. Seat paiskus selle tagajärjel kokku teise Mazda 6-ga, mida juhtis 50-aastane naine. Seati juht viidi Tartu Ülikooli kliinikumi.

Kell 8.10 toimus õnnetus Lääne-Virumaal Rakvere vallas Pärnu-Rakvere-Sõmeru mnt 169. kilomeetril.

31-aastane mees sooritas veoautoga GMC Sierra möödasõitu, kaotas selle üle kontrolli ja sõitis otsa mööduvale sõiduautole Citroen Jumper, mida juhtis 25-aastane mees.

Citroen libises teelt välja, rullus üle katuse ja paiskus küljeli; selle kaasreisijad, 24-aastane ja 37-aastane mees, viidi sündmuskohalt Rakvere haiglasse.

Kell 9.49 ajal toimus õnnetus Tartumaal Kastre vallas Kaagvere külas.

74-aastane mees kaotas sõiduauto Ford Mondeo üle juhitavuse ja sõitis teelt välja kraavi. Juht ja kaasreisija, 36-aastane mees, toimetati Tartu Ülikooli kliinikumi.

Kella 9.59 toimus õnnetus Järvamaal Sillaotsa külas Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee 93. kilomeetril.

67-aastane naine juhtis sõiduauto Mazda 3 otsa ülekäigukohal teed ületanud jalgratturile, 50-aastasele mehele, kes viidi Järva haiglasse.

Kell 11.44 toimus õnnetus Tartumaal Tartu vallas Tila külas.

30-aastane naine kaotas sõiduauto Volkswagen Sharan üle juhitavuse, sõitis teelt välja kraavi ja paiskus katusele. Juht viidi Tartu Ülikooli kliinikumi.