Liikluses sai viga seitse inimest; vahele jäi 53 napsitanud juhti

22-aastase mehe juhitud veoauto MAN kaldus vasakule vastassuuna vööndisse, läks külili ja paiskus vastu teepiiret. Hakkepuidu konteiner eraldus veokist, osa hakkepuitu paiskus teepeenrale ja kraavi. Juht sai kohapeal abi.

Kella 12.39 ajal juhtus õnnetus Tallinnas Valdeku ja Astri tänavate ristmikul.

Esialgsetel andmetel sõitis tundmatu sõiduk otsa jalakäijale, 80-aastasele naisele, kes reguleerimata ülekäigurajal teed ületas.

Pärast õnnetust viis tundmatu juht jalakäija tolle soovil Ehitajate teel olevasse bussipeatusesse ja lahkus. Peale seda viidi jalakäija Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Täpsemad asjaolud selgitamisel. Politsei palub juhil ja ka võimalikel tunnistajatel politseisse pöörduda.

Kella 18.17 ajal juhtus õnnetus Harjumaal Saku alevikus Saku-Tõdva tee-Üksnurme tee ringristmikul.

Juhtimisõiguseta 40-aastane mees auto Lexus RX300 roolis ei andnud esialgsetel andmetel teed ringristmikul sõitnud mopeedile, mida juhtis 41-aastane mees.

Mopeedil kaasreisijana viibinud 6-aastane pois viidi Tallinna Lastehaiglasse kontrolli.

Kella 20.18 ajal juhtus õnnetus Harjumaal Jõelähtme vallas Ämma tänav 29 juures.

10-aastane poiss sõitis esialgsetel andmetel jalgrattaga, kaotas juhitavuse ja paiskus ümber. Kiirabi vaatas poisi üle, andis esmaabi ja jättis kodusele ravile.

Ilma paranedes hakkab maanteedel juhtuma rohkem õnnetusi. Raskeid õnnetusi saab ära hoida. Jälgi, et sina ja sinu lähedased kinnitavad turvavöö ja hoiavad piirkiirust. Ja mis peamine, purjus inimese koht ei ole roolis! Politsei tuletab meelde, et alates maist on naastrehvidega sõitmine keelatud.