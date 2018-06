Liikluses sai viga seitse inimest; vahele jäi 29 napsitanud juhti

12-aastane tüdruk jooksis linnaliinibussi eest ette teises sõidurajas liikunud autole Volkswagen Transporter, mida juhtis 31-aastane mees.

Autojuht pööras õnnetuse vältimiseks vasakule, sõites üle suunavööndeid eraldava ohutussaare vastassuunavööndisse. Jalakäija sai autolt löögi ja viidi Tartu Ülikooli Kliinikumi.

Kell 21.13 juhtus õnnetus Tallinnas Pärnu maanteel.

10-aastane poiss kaotas jalakäijate teel jalgratta üle kontrolli ja kukkus. Ta sõitis pärast kukkumist koju, kus vanemad kutsusid talle kiirabi.

Ilma paranedes hakkab maanteedel juhtuma rohkem õnnetusi. Raskeid õnnetusi saab ära hoida. Jälgi, et sina ja sinu lähedased kinnitavad turvavöö ja hoiavad piirkiirust. Ja mis peamine, purjus inimese koht ei ole roolis! Politsei tuletab meelde, et alates maist on naastrehvidega sõitmine keelatud.