Liikluses sai viga seitse inimest, jäi vahele 21 napsutanud juhti

Korravalvurid tabasid 11. detsembril teedel 21 alkoholi tarvitamise tunnustega juhti. Toimus kuus õnnetust, kus sai kokku kannatada seitse inimest. Ärandatud ja leitud sõidukite kohta teateid polnud.

Politsei meenutab, et talverehvide kasutamine on kohustuslik 1. märtsini, ning jalakäija võiks kanda vähemalt üht helkurit, et juhid teda pimedal ja sombusel ajal kergemini teel märkaksid.

Liiklusõnnetused

Kell 11.30 toimus õnnetus Tallinnas Tulika tn 19 juures.

63-aastane naine juhtis sõiduauto Volkswagen Polo ette peateel liikunud autole Volkswagen Passat, mida juhtis 38-aastane mees. Polo juht viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kell 13.30 toimus õnnetus Tallinnas Kadaka tee 189B juures.

63-aastane mees sõitis autoga Ford Fusion otsa reguleerimata ülekäigurajal teed ületanud 31-aastasele naisele, kes viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Kell 16.23 ajal toimus õnnetus Jõgevamaal Jõgeva vallas Painkülas Tartu-Jõgeva-Aravete mnt 44. kilomeetril.

61-aastane mees Renault Megane roolis ei andnud teed peateel liikunud autole Peugeot Partner, mida juhtis 35-aastane mees. Renault' juht ja kaasreisija, 58-aastane naine, viidi Jõgeva haiglasse.

Kell 17.06 toimus õnnetus Tallinnas Peterburi tee ja J. Smuuli tänava ristmikul.

43-aastane naine sooritas sõiduautoga Renault Kadjar parempööret ja sõitis otsa reguleerimata ülekäigurajal teed ületanud jalakäijale, 76-aastasele naisele. Jalakäija viidi Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Loe veel

Kell 17.10 toimus õnnetus Türi linnas Paide ja Wiedemanni tn ristmikul.

18-aastane naine juhtis sõiduauto Audi 80 otsa reguleerimata ülekäigurajal teed ületanud jalakäijale, 62-aastasele mehele, kes viidi Järvamaa haiglasse.

Kell 22.14 ajal toimus õnnetus Tallinnas Pärnu mnt 46 juures.

45-aastane mees juhtis sõiduauto Audi A8 otsa reguleerimata ülekäigurajal teed ületanud jalakäijale, 27-aastasele mehele, kes viidi Ida-Tallinna Keskhaiglasse.